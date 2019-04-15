Стало известно, сколько россиян не работают по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей специальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Как отмечается, причиной этого являются отсутствие возможности трудоустройства, а также низкая заработная плата.

Уточняется, что на настоящий момент по специальности работают 51% опрошенных, среди них люди с высшим образованием составляют 58%. В то же время, 47% респондентов не работают по профессии, среди них люди со средним специальным образованием составляют 55%.

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Кроме того, 28% опрошенных никогда не работали по своей специальности. 48% россиян работали по специальности более пяти лет, 16% — от года до пяти лет и 6% — менее одного года.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, сколько стоит достойная жизнь в России.