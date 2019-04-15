Более тысячи рейсов отменили из-за мощного снегопада в Чикаго

Из-за снежной бури в аэропортах американского Чикаго отменили около 1 080 авиарейсов, передает ABC 7.

По имеющимся данным, в аэропорту О'Хара отменены 939 рейсов, в аэропорту Мидуэй — 148 рейсов. В О'Хара среднее время задержки авиарейсов составляет около 54 минут, в Мидуэй — 32.

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Также отмечается, что высота снежного покрова на большей части Чикаго составляет от 5 до 15 см.

Ранее сообщалось, что на Сиэтл обрушился сильнейший за последние 70 лет снегопад.