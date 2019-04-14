Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости».

По имеющимся данным, Маркович умерла в одной из больниц города Сочи после тяжелой болезни, во время лечения она перенесла четыре операции.

Реклама

При этом портал senica.ru сообщает, что вдова Милошевича проходила лечение и скончалась в столичной клинике.

Маркович с 2005 года находилась в международном розыске, в 2010 году Россия предоставила ей убежище.