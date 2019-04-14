В Киеве «заминировали» Майдан
Полиция Киева проверяет информацию о минировании торгового центра и Майдана Незалежности в центре города, передает «Украинская правда».
«По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района», — сообщили в полиции.
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Позже стало известно, что в течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений.
Также проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.