В Киеве «заминировали» Майдан

Полиция Киева проверяет информацию о минировании торгового центра и Майдана Незалежности в центре города, передает «Украинская правда».

«По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района», — сообщили в полиции.

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Позже стало известно, что в течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений.

Также проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, и в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.