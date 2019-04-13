Зоозащитники сообщили о десятках мертвых дельфинов в Крыму

Сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» обнаружили 20 тел тел мертвых дельфинов в Крыму. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Как отмечается, члены организации и волонтеры обследовали побережье поселка Кача.

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«...на всех телах, не достигших поздней третьей или четвертой стадии разложения, были отмечены следы попадания в камбальные сети (линейные углубления на кожном покрове и отсеченные лопасти хвостового плавника). Как минимум одно животное было беременным», — говорится в тексте.

Также до этого были проверены несколько бухт в центре Севастополя. За один раз там были найдены 12 китообразных с повреждениями, которые свидетельствуют об аналогичной причине смерти.

Ранее сообщалось, что ученые заявили об угрозе вымирания дельфинов.