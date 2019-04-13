ФСИН отчиталась о снижении на треть смертности заключенных

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что уровень смертности российских заключенных от заболеваний за последние пять лет сократился на 33%, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал по итогам Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы.

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При этом общая смертность за последние пять лет снизилась на 30%, утверждают в ФСИН. За 2018 год сокращение смертности составило 11,1%, смертность от заболеваний за этот же период уменьшилась на 10%.

По данным ведомства, от туберкулеза стали умирать на 38,6% меньше заключенных, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, от онкозаболеваний — на 5,9%.

Ранее сообщалось, что ФСИН обяжет своих сотрудников извиняться перед заключенными.