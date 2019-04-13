Глава «новой церкви» Украины назвал «гением» Бандеру

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру «гением украинского национального духа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Думенко сделал такое заявление во время своего визита в Львовский национальный аграрный университет, выпускником которого был Бандера.

Реклама

По его словам, Бандера «не словом, а делом» любил свою страну и украинский народ.

«И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся», — отметил Думенко.

Он также подчеркнул, что для украинца слово «бандеровец» не ругательное, а означает «честь».

Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России), которая действовала в середине XX века. Организация преимущественно действовала на Западной Украине и воевала против советской армии.

Ранее сообщалось, что Порошенко сравнили с Бандерой и вурдалаком.

«Организация украинских националистов» — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.