НАК очитался о КТО в Тюмени
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) подтвердил, что силовики в ходе контртеррористической операции (КТО) в Тюмени ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».
«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — сообщили в НАК.
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Отмечается, что никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал.
Ранее сообщалось, что в зоне контртеррористической операции в Тюмени произошло возгорание дома.