Террористов ИГ ликвидировали в Тюмени

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В ходе контртеррористической операции в Тюмени ликвидировали членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает ТАСС.

«Была перестрелка. Ликвидированы», — сообщил источник в силовых структурах.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

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Ранее сообщалось, что режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки «Исламское государство», которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.