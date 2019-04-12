Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу подтвердил, что Куликов находится под стражей, однако не стал раскрывать суть предъявляемых ему обвинений.

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«В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя», — сказал Синисалу.

В агентстве уточнили, что Куликов был признан лучшим сотрудником КАПО в 1995 году. Также среди его наград есть эстонский орден Орла.

В феврале сообщалось, что двух эстонцев осудили за шпионаж в пользу России.