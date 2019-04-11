Исследование: российские студенты пристрастились к списыванию

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пришли к выводу, что российские студенты в последние годы стали чаще списывать. С исследованием ознакомился RT.

Отмечается, что специалисты НИУ ВШЭ опросили преподавателей о том, как часто они видят списывающих студентов. Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно пользовались шпаргалками, включая подсказки на мобильных устройствах. В исследовании говорится, что этот показатель вырос на 3% с 2014 года.

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Педагоги рассказали, что еще 63% студентов списывают «время от времени».

Также эксперты НИУ ВШЭ пришли к выводу, что студенты начали чаще сдавать на проверку письменные работы, скачанные из интернета. Из опроса преподавателей следует, что в последние три года они начали получать такие работы на 4% чаще.

Ранее сообщалось, что в рейтинг лучших мировых университетов вошли 14 вузов России.