Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

По данным ведомства, женщина выбросила кошку в порыве ссоры со знакомым.

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Отмечается, что кошка погибла. Ее труп обнаружили соседи под окном. Кроме того, они обратились в полицию и написали заявление.

Женщину задержали и возбудили уголовное дело по ст. «Жестокое обращение с животными». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что автоледи задавила спящего на тротуаре кота.