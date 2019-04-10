Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
По данным ведомства, женщина выбросила кошку в порыве ссоры со знакомым.
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Отмечается, что кошка погибла. Ее труп обнаружили соседи под окном. Кроме того, они обратились в полицию и написали заявление.
Женщину задержали и возбудили уголовное дело по ст. «Жестокое обращение с животными». Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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