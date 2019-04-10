В сети сравнили первое фото черной дыры с «Оком Саурона» и пончиком
В сети сравнили первую в истории фотографию «тени» черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87 с пончиком и «Оком Саурона», передает РИА «Новости».
Отмечается, что некоторые пользователи увидели сходство между изображением черной дыры и всевидящем «Оком Саурона» из трилогии «Властелин колец», а также провели аналогию с поджаренным пончиком.
Кроме того, в сети пользователи сделали мемы на тему черной дыры.
«Мое лицо, когда я увидел черную дыру... Расходимся дыра не черная», — писали пользователи.
Ранее было опубликовано первое в истории изображение черной дыры.
На фотографии видно кольцо, образованное светом от аккреционного диска, который огибает черную дыру, обладающую гигантским гравитационным притяжением.
My face when I saw the black hole pic.twitter.com/yIbCpQkbUW— Jacob Aron (@jjaron) 10 апреля 2019 г.