В сети сравнили первое фото черной дыры с «Оком Саурона» и пончиком

В сети сравнили первую в истории фотографию «тени» черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87 с пончиком и «Оком Саурона», передает РИА «Новости».

Отмечается, что некоторые пользователи увидели сходство между изображением черной дыры и всевидящем «Оком Саурона» из трилогии «Властелин колец», а также провели аналогию с поджаренным пончиком.

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Кроме того, в сети пользователи сделали мемы на тему черной дыры.

«Мое лицо, когда я увидел черную дыру... Расходимся дыра не черная», — писали пользователи.

Ранее было опубликовано первое в истории изображение черной дыры.

На фотографии видно кольцо, образованное светом от аккреционного диска, который огибает черную дыру, обладающую гигантским гравитационным притяжением.