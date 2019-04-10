Экс-майора ФСБ приговорили к шести годам колонии по делу о госизмене

Московский окружной суд приговорил к шести годам колонии строгого режима фигуранта дела о государственной измене Дмитрия Докучаева. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, Докучаев являлся фигурантом дела о госизмене экс-сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

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Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме.

Суд признал Докучаева виновным в госизмене по статье 275 УК России.

Ранее сообщалось, что другой фигурант дела о госизмене был приговорен к семи годам колонии.

Фигуранты дела о госизмене обвиняются в передаче секретных сведений США. В их числе: офицер Центра информационной безопасности ФСБ полковник Сергей Михайлов, майор Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.