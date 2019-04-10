СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, судьи из Литвы подозреваются в «заведомо неправосудном приговоре» россиянам.
Она подчеркнула, что уголовное дело было возбуждено в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.
Как отмечается, эти судьи признали Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и иных граждан России виновными в военных преступлениях, назначив им тюремное заключение сроком от четырех до 14 лет.
Ране сообщалось, что СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы.
Дело возбуждено по статье 299 УК «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».