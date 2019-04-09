Вербовщик «Правого сектора» Пирожок «не очень понял» причину задержания
Вербовщик экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Игорь Пирожок «не очень понял», за что был задержан, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на видеозаписи задержания видно, как бойцы СОБР взламывают дверь в квартиру. Пирожок представляется, называет дату рождения, а также заявляет, что «пока не очень понимает», что происходит.
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Ранее сообщалось, что мужчина возглавлял отряд «Правого сектора», который занимался «партизанской войной против России».
В отношении Пирожка возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России.