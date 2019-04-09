Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и «аквариумов» в судах. Об заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация, при которой подследственных держат в таких условиях является «совершенно ненормальной».

Реклама

«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект [о запрете таких конструкций]», — отметил Буксман.

Ранее сообщалось, что российский президент Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов.