Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и «аквариумов» в судах. Об заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация, при которой подследственных держат в таких условиях является «совершенно ненормальной».
Реклама
«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект [о запрете таких конструкций]», — отметил Буксман.
Ранее сообщалось, что российский президент Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов.