Криминальный авторитет «Таро» вышел на свободу
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как «Таро», вышел из колонии Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУФСИН по региону.
Уточняется, что его дальнейшую судьбу решат правоохранители.
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«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда», — рассказал собеседник агентства.
Мулухов был приговорен к 10 годам лишения свободы за похищение московского бизнесмена для получения выкупа.
Ранее сообщалось, что в пермской колонии нашли мертвым криминального авторитета «Вагона».