Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме

Сахалинский областной суд оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину, передает РИА «Новости».

Судейская коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменений, отменив только запрет на занятие государственных и муниципальных должностей.

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Апелляцию на приговор суд рассматривал с ноября.

В феврале 2018 года бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы.