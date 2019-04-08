Житель Калининграда нашел столетнюю бутылку с конфетами с ядом

Житель Калининграда Сергей Попов нашел на городской стройплощадке бутылку начала XX века, внутри которой находились конфеты с изображением перекрещенных костей на этикетке, передает РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что занимается коллекционированием с 14 лет и имеет в коллекции 25 бутылочек с ядом.

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«Но с бумажными свертками в первый раз столкнулся. Я посмотрел, что написано на этикетках, ввел в гугле, там и нашел описание этой отравы. На обертке написано «яд» на всех языках, включая русский с твердым знаком на конце», — рассказал Попов.

Он добавил, что бутылек был произведен, предположительно, в начале XX века, содержимое сохранилось так хорошо из-за того, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой.

Ранее в стене челябинского роддома нашли бутылку водки с письмом из СССР.