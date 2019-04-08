Самолет экстренно сел в Уфе из-за инфаркта у пассажира
Самолет авиакомпании «Сибирь» вынужденно сел в уфимском аэропорту из-за пассажирки с подозрением на инфаркт, сообщает РИА «Новости».
Самолет выполнял рейс Омск-Москва.
«Пассажирка 1960 года рождения с подозрением на инфаркт была снята с рейса и реанимационной бригадой скорой помощи отправлена в городскую клиническую больницу номер 22 города Уфы», — сообщил представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет.