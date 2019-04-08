Киллеры убили мужчину на заправке

Неизвестные люди с оружием напали на заправке в ЮАР на 46-летнего мужчину и убили его, сообщает Times live со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что неизвестные открыли огонь, когда мужчина находился в машине около колонки. Всего было выпушено около 20 пуль.

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По данным издания, мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции задержали после погони четырех подозреваемых. Им помогли очевидцы, которые запомнили номер автомобиля, на котором скрылись киллеры.

В настоящее время выясняются причины убийства мужчины.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в 60 убийствах главарь банды киллеров экстрадирован в Москву.