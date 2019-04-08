Суд изъял 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Красногорский городской суд Московской области изъял в пользу государства у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество стоимостью 10 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим требованием выступала Генпрокуратура России.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить», — огласила вердикт судья.

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По данным ведомства, изъятое имущество было оформлено как на самого Шестуна, так и на связанные с ним лица и компании.

Ранее сообщалось, что у Шестуна нашли активы еще на 425 млн руб.

Александр Шестун подозревается в махинациях с муниципальной землей. По версии следствия, он вместе с сообщниками проводил крупные аферы, в результате которых землю продавали в десятки раз дешевле рынка.