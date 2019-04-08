Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета (СК) по городу.

По данным ведомства, после прорыва трубы напором воды в квартире выбило окно и рамы. Также сообщается, что в результате инцидента было нарушено теплоснабжение 137 жилых домов, в которых проживают почти 23 тысячи человек.

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В ведомстве рассказали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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