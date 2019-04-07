В Судане полностью отключили электроэнергию

В Судане произошло полное отключение электроэнергии, передает Reuters. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и электричества страны.

В сообщении ведомства говорится, что идет работа над восстановлением энергоснабжения.

Отключение произошло на фоне массовых протестов в стране. Второй день подряд тысячи протестующих проводят сидячую забастовку возле резиденции президента Судана Омара аль-Башира. Другие города также охвачены протестами.

Реклама

По последним данным, в результате столкновений погибли шесть человек.

Ранее против людей применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.