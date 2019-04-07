Загорелась подземная парковка в многоэтажке на севере Москвы

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На севере столицы седьмого апреля загорелась подземная парковка в жилом многоэтажном доме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, огонь распространился на 50 кв. м. парковки на Ленинградском шоссе.

По предварительным данным, происходит горение двух гаражных боксов.

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В настоящее время тушат пожар 50 человек и 19 единиц техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пожар произошел у мемориала гибели Юрия Гагарина.