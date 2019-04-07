Агрессивный гусь запугал студентов в США

На территории кампуса университета Восточного Мичигана живет гусь, который терроризирует студентов и мешает учебному процессу. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, недавно гусь атаковал женщину и преследовал ее по тротуару. Инцидент попал на камеры.

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По данным издания, птица постоянно бросается на студентов на территории университета. В связи с этим руководство здания попросило студентов обходить агрессивного гуся и не пытаться сделать с ним селфи.

«Остерегайтесь гуся! Пожалуйста, будьте осторожны», — попросили в университете.

Специалисты пояснили, что гуси преследуют или нападают на людей, которые нарушают их территорию.

Ранее сообщалось, что стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет.