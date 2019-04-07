Как россиянам правильно питаться, рассказал Минздрав

Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году. В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен теме «Всеобщий охват услугами здравоохранения».

Реклама

«Основные правила здорового питания усвоить несложно. Порции красного мяса должны быть небольшими (90-100 граммов в готовом виде). Чаще заменяйте его рыбой, птицей, бобовыми», - говорится в сообщении.

При заправке салатов рекомендуется использовать растительные масла, а не майонез. Кроме того, не следует употреблять более 2–3 яичных желтков в неделю, уточнили в пресс-службе.

Вместо сахара лучше отдать предпочтение меду, варенью или джему, а лучше — сухофруктам, отметили в Минздраве.

Фруктов и овощей нужно есть не менее 500 граммов в сутки, советует Минздрав. Кроме того, отмечается, что питание один раз в сутки не принесет пользы, так как это путь к ожирению.

Также для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни следует заниматься физкультурой. Чтобы физическая активность принесла пользу сердечной и дыхательной системам, детям и подросткам необходимо заниматься ежедневно в течение часа, а взрослым будет достаточно 2,5 часов в неделю, добавили в пресс-службе.