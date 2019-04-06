Американка в 61 год родила внучку для сына и его мужа
В США 61-летняя американка Сесиль Элидж родила ребенка для однополой пары — своего сына и его мужа. Об этом сообщает NBC News.
Как отмечается, во время одного из разговоров Элидж предложила себя в качестве суррогатной матери.
Спустя время семья обратилась к врачам, которые сказали, что здоровье женщины позволяет ей выносить ребенка.
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По данным телеканала, для искусственного оплодотворения использовали яйцеклетку дочки Элидж и сперму мужа ее сына.
Уточняется, что Элидж родила здоровую девочку.
«Это для меня акт сотворения, по-настоящему творческий. Так рождается поэзия», — отметила Элидж.
Ранее сообщалось, что британка узнала о беременности за 45 минут до родов.