Тысячи людей выдвинулись к резиденции президента Судана

Тысячи людей направились к резиденции президента Судана Омару аль-Баширу и министерству обороны в Хартуме, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам источников, люди отправились к главе страны и министерству в рамках антиправительственных акций протеста, которые начались еще в декабре 2018 года.

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Отмечается, что против людей применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, подошедших к зданиям с трех сторон.

Ранее сообщалось, что президентский дворец загорелся в столице Судана.