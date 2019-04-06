Чемпионат по вязанию под хеви-метал впервые пройдет в Финляндии

В Финляндии в городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, для попадания на чемпионат претенденту нужно записать небольшое видео, на котором он вяжет под песню Fight or Die группы Maniac Abductor. Затем он должен отправить видео организаторам чемпионата, после чего сразу становится полуфиналистом.

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На конкурсе человек должен постараться как можно лучше вязать под такт музыки хеви-метал, уточняет агентство.

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