В Таиланде начали подготовку к коронации короля

В Таиланде началась подготовка по случаю коронации 66-летнего короля Махи Вачиралонгкорна, передает Reuters.

Отмечается, что коронация запланирована на май. Однако по всей стране уже собирают «священную воду» для ритуала очищения.

Коронация короля будет проходить в течение трех дней, с 4 по 6 мая, в Бангкоке. Кроме того, целый месяц будут проводится различные ритуалы, предшествующие этому событию.

Ранее сообщалось, что к коронации в Таиланде выпустят монеты и медали из платины по $32 тысячи.