Зубочистка стала причиной смерти женщины

В Португалии 50-летняя жительница умерла из-за зубочистки, которую она нечаянно проглотила, когда ела бутерброд. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, женщина обратилась к врачам, когда почувствовала дискомфорт в области горла. Но врачи подумали, что у нее простуда, прописали ей антибиотики и отправили домой.

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Более того, женщину отправляли к психиатру, который исключил у нее мнимое ощущение кома в горле, уточняет издание.

Однако спустя пару дней после того, как ей выписали антибиотики, женщину нашли мертвой в ванной комнате. Ее одежда была пропитана кровью, а на голове присутствовали несколько ран.

По данным издания, изначально подозрения пали на ее сожителя. Однако вскрытие показало, что в горле женщины находилась зубочистка. По словам патологоанатомов, зубочистка проделала в глотке женщины два отверстия, из-за чего у нее началось воспаление, которое вскоре повлияло на работу сердца.

Ранее ученые рассказали, что будет, если проглотить зубочистку.