Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Ленинский районный суд в Краснодаре нашел и арестовал украинского псевдохирурга, которая изуродовала более десяти россиянок и сбежала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ее удалось поймать в аэропорту при попытке улететь в Израиль. Суд арестовал ее на два месяца, уточняет издание.

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Отмечается, что некоторые женщины лишились из-за «хирурга» переносицы, части груди, а одна ее пациентка умерла во время операции.

Позже выяснилось, что все дипломы «хирурга» и лицензия клиники оказались подделкой.

Ранее сообщалось, что сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины.