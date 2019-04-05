Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины
Ленинский районный суд в Краснодаре нашел и арестовал украинского псевдохирурга, которая изуродовала более десяти россиянок и сбежала. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ее удалось поймать в аэропорту при попытке улететь в Израиль. Суд арестовал ее на два месяца, уточняет издание.
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Отмечается, что некоторые женщины лишились из-за «хирурга» переносицы, части груди, а одна ее пациентка умерла во время операции.
Позже выяснилось, что все дипломы «хирурга» и лицензия клиники оказались подделкой.
Ранее сообщалось, что сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины.