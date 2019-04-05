Украина отказала во въезде тысячам потенциальных нелегальных мигрантов из России

Пресс-секретарь украинской госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с начала 2019 года почти 2,5 тысячам российских граждан было отказано во въезде. Слова представителя ведомства передает УНН.

По его словам, из них около двух тысяч были потенциальными нелегальными мигрантами, а остальные не смогли подтвердить цель своего визита на Украину.

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В общей сложности, добавил Слободян, с начала года украинские пограничники не пустили в страну десять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян в 2018 году.