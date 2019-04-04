Продлен арест полковнику Захарченко

Пресненский суд Москвы продлил арест бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко, передает ТАСС.

Арест продлен до 24 июля

«Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля», — сказала судья Елена Абрамова.

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Захарченко обвиняется в коррупции.

Ранее генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей.