Украинский завод декоммунизировал хлеб

На Украине Николаевский хлебозавод поменял название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» в рамках декоммунизации, сообщают «Новости-N» со ссылкой на хлебозавод.

Отмечается, что название хлеба решили сменить после рекомендации начальства завода. Теперь хлеб называется «Галицкий».

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До этого хлеб назывался именем советского шахтера, основоположника Стахановского движения и Героя Социалистического Труда Алексея Стаханова. Это название придумали сами работники завода, уточняет издание.

Ранее в Госдуме высказались о «деколонизации» Украины.

Также в институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину.