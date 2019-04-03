Женщине рассказали о беременности во время родов

В США женщина узнала о том, что она была беременна во время родов. Об этом сообщается на странице пожарной части города Медфор в фейсбуке.

Отмечается, что американка набрала 911 и спасатели отправились ей на помощь. Зайдя в дом, они увидели женщину с младенцем на руках. Она родила девочку.

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«Мама понятия не имела, что она была беременна», — пояснили пожарные.

По словам спасателей, они самостоятельно обрезали малышу пуповину, а чуть позже передали в руки медиков.

Ранее сообщалось, что женщина в Бангладеш родила дважды в течение месяца.