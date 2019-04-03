Обвиняемого в «шпионаже» в пользу России приговорили к семи годам в Литве

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Суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в «шпионаже» в пользу России жителя литовского города Клайпеда. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

По данным агентства, гражданин Литвы Роман Шешель якобы передавал России информацию о стратегических объектах страны.

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Как отмечается, речь идет об объектах, которые расположены в порту Клайпеды.

При этом следствие утверждает, что Шешель собирал информацию для «российских спецслужб» с 2015 по 2017 год.

Ранее СМИ рассказали о борьбе военных из Литвы с «российской дезинформацией».