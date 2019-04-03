Назвали причину гибели людей при крушении самолета с россиянами в ФРГ

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В прокуратуре Германии назвали причину гибели людей при крушении самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, жертвы авиакатастрофы в ФРГ — двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева — погибли в результате крушения.

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Уточняется, что нет никаких доказательств «воздействия с третьей стороны».

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной крушения бизнес-джета Epic LT в Германии является ошибка пилота.