Назвали причину гибели людей при крушении самолета с россиянами в ФРГ
В прокуратуре Германии назвали причину гибели людей при крушении самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, жертвы авиакатастрофы в ФРГ — двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева — погибли в результате крушения.
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Уточняется, что нет никаких доказательств «воздействия с третьей стороны».
Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной крушения бизнес-джета Epic LT в Германии является ошибка пилота.