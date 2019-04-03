Связанные с ИГ боевики ликвидированы в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии двое боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России), были нейтрализованы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отмечается, правоохранители преследовали автомобиль, в котором находились люди, совершившие до этого нападение на полицейских. В ответ на требование остановиться, преступники открыли огонь. Полицейским удалось их ликвидировать.

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«Их личности [убитых] установлены. По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ, — говорится в сообщении НАК.

Уточняется, что среди гражданского населения и полицейских пострадавших или убитых нет.

Ранее сообщалось, что ИГ спланировала новые теракты в Европе.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.