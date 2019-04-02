Заявившая о ненужности молодежи экс-чиновница нашла новую бюджетную должность
Бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая уволилась из ведомства из-за скандального заявления про ненужность молодежи, стала заместителем главы Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Об этом она написала в своем инстаграме.
В своем аккаунте она выложила фотографию, на котором она подписывает некий документ.
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«Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — объяснила Глацких, какой документ подписывает она на фото.
В конце прошлого года стало известно, что Глацких пыталась купить квартиру на средства из бюджета.