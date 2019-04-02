Племянница Скрипаля: меня избили из-за инцидента в Солсбери

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Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что ее и ее мужа побил коллега из ТСЖ из-за инцидента с ее дядей. Комментарий у Скрипаль взял НСН.

Скрипаль рассказала, что ее обидчик, когда бил ее, заявил, что он не бьет женщин, однако «британскую сволочь можно».

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«Когда все началось в Солсбери, он [коллега из ТСЖ] обманным путем вывел меня из состава правления. Он уже по этой причине, Солсбери, пытался на меня напасть. Он готов меня убить просто», — сказала Скрипаль.

Она также предположила, что он подозревает ее в сотрудничестве с британской разведкой и поэтому негативно относится.

Ранее сообщалось, что избиение Виктории Скрипаль попало на видео.