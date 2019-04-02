Викторию Скрипаль избили вместе с мужем

Племянницу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию избили, сообщает RT.

По словам женщины, на нее напал мужчина, который является бывшим председателем Товарищества собственников жилья, которого недавно сняли с поста.

«Вчера в процессе собрания членов ТСЖ он выказывал неприязнь в отношении меня и мужа. Потом... ударил меня кулаком по лицу, ногой в живот, а мужу сломал палец», — рассказала она.

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Скрипаль добавила, что нападавший назвал ее дядю предателем, и потребовал, чтобы она отказалась от родственников.

Ранее Виктория Скрипаль рассказала о «годе мучений».