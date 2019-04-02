Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказала, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, после хорошей погоды весельная лодка путешественника попала в шторм.

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«В 22.17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль», — рассказал Конюхов.

Он добавил, что в результате произошедшего были частично сорваны солнечные панели. Кроме того, был сорван ветроуказатель, из-за этого в настоящее время у путешественника нет данных о силе и направлении ветра.

Ранее сообщалось, что российский путешественник Федор Конюхов смог выжить после 12-балльного шторма.