Организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий проинформировала о том, что организовавшую убийство матери, двух братьев и сестры девушку приговорили к 16 годам тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в 2014 году, когда Дарья Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников решили убить родственников девушки, чтобы завладеть недвижимостью и деньгами. Колесников задушил мать девушки и ее 12-летнего брата, а затем устроил в доме пожар. На втором этаже находились еще два трехлетних ребенка, которые погибли, отравившись угарным газом. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в 2016 году.

Реклама

«…Переверзева была задержана. На допросах у следователя она давала показания, но в содеянном не призналась и не раскаялась, полностью отрицая свою причастность.», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде 46-летняя женщина не только избила своего 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть уха, но и отсекла мужу пальцы, когда его убил средний сын.