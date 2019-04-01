В ФРГ пока не установили личности погибших в крушении самолета

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В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены. Об этом сообщает ТАСС

В ведомстве отметили, что полиция исходит из того, что, предположительно, погибшими являются трое россиян.

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Отмечается, что правоохранительные органы представят данные расследования, возможно, на этой неделе.

Ранее появились видео с места крушения самолета с россиянами в Германии.

До этого стало известно, что в результате авиакатастрофы при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева вместе с отцом.