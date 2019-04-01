Более 40 детей отравились в подмосковном детском оздоровительном лагере

В детском оздоровительном лагере «Клязьма» в Мытищах отравились восемь взрослых и 41 ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

30 марта на территории детского лагеря проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.

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Двое детей были госпитализированы в детское инфекционное отделение ЦРБ Мытищи, остальным помощь оказывалась на месте.

По данным экстренных служб, диагноз госпитализирвоанных — острый гастроэнтерит.

Местные власти уже заявили, что мероприятие было организовано не администрацией Мытищ.