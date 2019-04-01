Пожарных, которые спасли котов, сделав им искусственное дыхание, наградили на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, спасших двух котов, которые чуть не задохнулись во время пожара, сообщает РИА «Новости».

Губернатор наградил благодарственными письмами сотрудников магаданской пожарной части №20, которые на прошлой неделе тушили пожар. Кадры, где спасатели делают животным искусственное дыхание были опубликованы в соцсетях.

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«Чувство доброты, сострадания и помощи – это те заповеди, без которых существование общества на Колыме невозможно», — сказал губернатор, вручая награды.

Он отметил, что сотрудники МЧС добросовестно исполняют свой служебный долг, спасая жизни людей и заботясь о животных.

Ранее сообщалось, что выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии.