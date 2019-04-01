Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

В столице грузовик упал с Рижской эстакады, перекрыв часть движения Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД Москвы.

По данным ГИБДД, грузовик свалился с эстакады из-за столкновения с легковым автомобилем.

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«Грузовик упал на проезжую часть», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время движение автомобилей на ТТК перекрыто по двум полосам.

Ранее сообщалось, что на ТТК в Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы.