Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
В столице грузовик упал с Рижской эстакады, перекрыв часть движения Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД Москвы.
По данным ГИБДД, грузовик свалился с эстакады из-за столкновения с легковым автомобилем.
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«Грузовик упал на проезжую часть», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время движение автомобилей на ТТК перекрыто по двум полосам.
Ранее сообщалось, что на ТТК в Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы.